Filho de Martha Rocha revela que mãe vivia em asilo e não andava mais

Martha Rocha, a primeira Miss Brasil, morreu nesse domingo (5), no Rio de Janeiro, depois te ter um infarto fulminante após quadro de insuficiência respiratória. Álvaro Piano, um dos filhos de Martha, revelou que a mãe vinha sofrendo com uma série de problemas de saúde há cerca de cinco anos, desde uma cirurgia no fêmur que acarretou em infecção bacteriana.

Além disso, ele conta que Martha tinha enfisema pulmonar, e já não conseguia mais se locomover, nem ouvir. Pelo quadro que a mãe apresentava, Álvaro diz que a morte foi um descanso para ela.

“Teve uma morte relativamente sem grandes sofrimentos. Ela já estava pedindo mesmo para Deus levá-la. Foi até uma graça no meio da tristeza, não dá para negar, porque a cada dia acelerava mais o quadro de saúde. Tinha desenvolvido também surdez e tinha dificuldade de comunicação”, afirmou.

Álvaro também lembrou que ela não estava podendo receber visitas, por conta da pandemia do novo coronavírus. “Nessa época de Covid, não se pode visitar uma casa de repouso, porque as visitas estão proibidas. Então, foi um descanso para ela”, completou.

