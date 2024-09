Filho de Mário Gomes se manifesta após ser despejado com o ator

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/09/2024 - 11:17 Para compartilhar:

João Pallma, filho de Mário Gomes, de 71 anos, com a atual esposa, Raquel Palma, se manifestou por meio de seu perfil no Instagram após ser despejado da mansão onde vivia no Rio de Janeiro com o pai, a mãe e o irmão.

O rapaz, de 18 anos de idade, postou um trecho da Bíblia nesta terça-feira, 17, e escreveu na legenda um posicionamento sobre o ocorrido:

“Na Terra enfrentaremos diversas injustiças, mas quando partirmos, e um dia iremos, Deus não irá falhar no seu julgamento. Pense bem antes de sacanear ou prejudicar alguém, principalmente uma família. A Justiça de Deus não falha, nunca falhou e nunca falhará”.

Na segunda-feira, 16, Mário Gomes gravou vídeos no Instagram mostrando sua revolta com a decisão judicial. Na ocasião, o artista apareceu pichando uma das paredes da casa como forma de protesto, afirmando que a medida foi ‘inconstitucional’.

Segundo o jornal “EXTRA”, o imóvel foi leiloado para quitar dívidas trabalhistas de costureiras que trabalharam em uma antiga confecção de propriedade do ator, no Paraná, que fechou em 2007. Na época, ele não pagou os salários de 84 funcionárias.

A casa, avaliada em mais de R$ 20 milhões, foi arrematada por R$ 720 mil.

Após o despejo, o ator foi morar com a filha mais velha, Linda Gomes. “Tomaram a minha única casa em um leilão cabuloso, com um valor absurdo. Por enquanto, estou na casa da minha filha. Vamos ver se vai ter espaço para eu dormir em cima de um teto qualquer, porque não tem espaço. Minha filha mora de aluguel, e lá não tem espaço. A princípio, eu estou na rua, debaixo da ponte”, desabafou o artista.

