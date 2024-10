Filho de Mário Gomes se manifesta após polêmica com carro de luxo: ‘Continuem falando o que não sabem’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/10/2024 - 16:32 Para compartilhar:

Quase um mês após ser despejado da mansão junto com seu pai, Mário Gomes, João Palma, de 18 anos, se pronunciou nas redes após causar polêmica ao postar um vídeo dirigindo um carro de luxo.

O vídeo começou a gerar repercussão na internet pelo contexto. Em setembro de 2024, o ex-ator da Globo Mário Gomes foi despejado de sua mansão no Rio de Janeiro, avaliada em mais de R$ 20 milhões, após o imóvel ir a leilão para quitar dívidas do ator. Junto com Mário, sua esposa e dois filhos, sendo um deles João, deixaram a casa.

+ Ex-namorada de Al Pacino teria trocado ator por apresentador, diz site

Após a polêmica, o cantor veio a público para explicar a situação, e que, segundo ele, “estava com a equipe que está trabalhando comigo e um deles estava com um Porsche que pegou para andar pela cidade e não ficar dependendo de Uber. Surgiu a ideia de gravar para postar e movimentar as redes sociais”. João disse ainda que seu estilo de música, o trap, “precisa” desse tipo de ostentação, vídeos com carros esportivos. Na legenda do vídeo ele escreveu: “Continuem falando o que não sabem que me divirto lendo”, rebatendo comentários que o criticavam por estar dirigindo um carro esportivo frente a situação do pai.

Em setembro o trapper se manifestou nas redes sociais sobre a situação da família após o despejo. Em um post nas redes sociais, ele escreveu: “Pense bem antes de sacanear ou prejudicar alguém, principalmente uma família”, citando um veículo bíblico junto da publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por João Pallma (@joaopallma_)