Filho de Marcio Garcia é aprovado em seis faculdades: ‘Maior orgulho’, diz pai

O ator e apresentador do The Voice Kids, da TV Globo, Marcio Garcia comemorou no sábado (18) a formatura do filho mais velho Pedro Garcia. Em um post no Instagram, o pai orgulhoso revelou que o filho passou em seis faculdades.

“Mais uma vez tenho que admitir; o tempo voa!!! Parabéns Filho! O maior orgulho dos pais é ver seu filho ingressar na faculdade e você passou em seis! Agora é só escolher o caminho que você pretende seguir!”, escreveu Marcio Garcia.





“Que ‘problema’ maravilhoso!! Que Deus continue lhe abençoando e lhe iluminando pra que você continue sendo esse cara nota 1000. Carinhoso, educado e amigo! Seja qual for a sua escolha estaremos, sempre, ao seu lado! Todos nós!!! E muito obrigado aos professores, amigos e familiares que fizeram parte dessa jornada”, continuou o apresentador.

Marcio Garcia é casado com Andrea Santa Rosa, com quem tem quatro filhos.