Filho de Marcinho VP, Oruam pede liberdade do pai durante apresentação no Lollapalooza

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/03/2024 - 9:09 Para compartilhar:

Oruam, de 23 anos, foi uma das atrações do último dia de Lollapalooza Brasil 2024, neste domingo, 24. No Palco Perry’s By Johnnie Walker, o trapper participou do show de TZ da Coronel e aproveitou a ocasião para protestar a favor do pai, Marcinho VP, líder do CV (Comando Vermelho).

Para a apresentação, Oruam usou uma camiseta estampada com o rosto do pai e a palavra “liberdade”. No Instagram, o jovem compartilhou imagens do momento e destacou: “Apenas um grito de um filho com saudade do pai”.

Marcinho VP está preso desde 1996, cinco anos antes de Oruam nascer. Ele foi condenado a 44 anos de prisão por tráfico de drogas e homicídios. Mesmo em um presídio de segurança máxima no Paraná, ainda é apontado como atual líder do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro.

No Story da rede social, Oruam desabafou sobre a repercussão de seu protesto a favor do pai. “Meu pai foi preso com 20 anos, quase 30 anos atrás. Há mais de 15 anos vive trancado numa cela de seis metros quadrados, com duas horas de banho de sol por dia, quando é autorizado, e sem contato com nenhuma outra pessoa que não os carcereiros. Eu e minha família podemos, quando é autorizado, vê-lo uma vez por mês, por poucas horas, e através de um vidro, sem nenhum contato físico”, começou.

“Minha vida é assim desde que sou uma criança. Não tenho uma foto sequer com meu pai, e muito menos tive o prazer de desfrutar de coisas simples com meu pai”, refletiu o trapper.

“A cadeia deveria servir para ressocializar, e não para torturar. Meu pai errou, mas está pagando pelos seus erros e com sobra. Só queria que pudesse cumprir uma pena digna e saísse de cabeça erguida. Que quando chegue sua hora, você possa ter sua liberdade! E que o estado realmente deixe você vir como é de direito. Afinal, todos sabem que você já pagou sua pena. Não tentem tirar de uma pessoa o direito de reivindicar condições melhores pro seu pai, e nem de querer vê-lo em liberdade”, completou. Por fim, o cantor declarou amor ao pai e destacou que o maior desejo da família é vê-lo em liberdade.

Oruam homenageia o pai, líder do Comando Vermelho, durante Lollapalooza Brasil 2024. Ele se apresentou no festival com uma camiseta estampada com o rosto de Marcinho VP, acompanhado da palavra “liberdade”. Ele está preso desde 2006.pic.twitter.com/Qfw0EzQejY — José Norberto Flesch (@jnflesch) March 25, 2024

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias