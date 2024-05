Filho de Lula apaga post e se retrata após culpar Eduardo Leite por tragédia no RS

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/05/2024 - 17:38 Para compartilhar:

O empresário Luís Cláudio Lula da Silva, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, culpou o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), pelo desastre causado pelas chuvas no Estado. Em um publicação no X, nesta terça-feira, 7, Luís Cláudio escreveu que “a má gestão do governador culminou no desastre” nos municípios gaúchos e compartilhou uma notícia sobre dados de investimento em Porto Alegre para a prevenção de desastres em 2023. Procurado pelo Estadão, Eduardo Leite não se manifestou.

Após a repercussão do caso, Luís Cláudio apagou a publicação e escreveu um novo texto se retratando. “Venho aqui me retratar, mais cedo postei uma matéria do UOL e acabei me equivocando! Nesse momento todos estão fazendo o possível e impossível para ajudar o RS. Reforço a fala do governador Eduardo Leite: ‘Não é hora de procurar culpados’”, disse.

O presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, e o deputado Aécio Neves (PSDB-MG), presidente do Instituto Teotônio Vilela, criticaram, em nota, a declaração do filho de Lula. De acordo com eles, Luís Cláudio “misturou oportunismo político e burrice ao atacar o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite”.

“O filho caçula do presidente da República misturou oportunismo político e burrice ao atacar o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, por suposta falta de investimentos em prevenção de desastres naturais. Ele comentava matéria sobre falta de recursos para esse fim no orçamento da Prefeitura de Porto Alegre, que, na verdade, é chefiada pelo MDB, partido aliado do governo de seu pai”, diz a nota.