Filho de Leonardo revela ter perdido virgindade aos 14 anos com esposa de traficante

Matheus Vargas, quinto filho do cantor Leonardo, resolveu contar detalhes de sua vida íntima ao podcast “É Babado”. Ele é filho do sertanejo com Liz Vargas, ex-integrante do grupo Banana Split. Ele resolveu contar sobre a primeira vez que teve relação sexual, que aconteceu com uma mulher mais velha viúva de um traficante.

“Uma loira, dos olhos claros, um corpão, os meninos tudo em cima e eu quietinho falei: ‘não vou dar conta’. E ela começou a me dar bola. Acho que ela tinha uns 20 e poucos anos”, começou ele, que tinha 14 anos na época que tudo aconteceu. “Lembro até que ela foi casada… o marido dela era traficante de uma comunidade. Foram 10 segundos de transa, ela falou que achava legal que não tinha muita experiência. Pra não ficar chato, eu perguntei: ‘E você?’. Aí foi quando ela falou que o marido morreu de tiro, que o melhor amigo dele o matou. Fiquei com ela uma semana e nunca mais encontrei com ela”, finalizou.

Veja a entrevista completa de Matheus Vargas feita por Ana Dutra:

https://youtu.be/bUAmhpvcI9g

