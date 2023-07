Filho de LeBron James sofre parada cardíaca em treino; quadro é estável

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/07/2023 - 13:58 Compartilhe

Bronny James, filho mais velho do astro da NBA LeBron James, sofreu uma parada cardíaca quando treinava com o time de basquete da Universidade do Sul da Califórnia (USC) e foi internado na segunda-feira (24), informou a família em um comunicado.

Bronny, de 18 anos, está fora da unidade de terapia intensiva e apresenta quadro estável, acrescenta a nota divulgada pela família James nesta terça.

“Ontem, enquanto treinava, Bronny James sofreu uma parada cardíaca. A equipe médica conseguiu tratar Bronny e levá-lo ao hospital. Ele agora está em condição estável e não está mais na UTI”, diz o comunicado.

“Pedimos respeito e privacidade para a família James e atualizaremos a mídia quando houver mais informações”, acrescenta a nota.

LeBron James, do Los Angeles Lakers, e sua esposa, Savannah, “desejam enviar publicamente seus mais sinceros agradecimentos e reconhecimento à equipe médica e atlética da USC por seu incrível trabalho e dedicação à segurança de seus atletas”, conclui o comunicado.

Em maio, Bronny James anunciou que jogaria pela UCLA na próxima temporada, que esperava ser a última antes de chegar à NBA.

O jovem, que tem mais de 7 milhões de seguidores no Instagram, é uma das maiores promessas dos Estados Unidos e já contava com o interesse de várias equipes importantes.

Alguns analistas o apontaram como possível integrante do Top 10 do Draft da NBA de 2024.

LeBron James, de 38 anos e maior cestinha da história da liga americana de basquete, expressou várias vezes sua intenção de seguir em atividade para poder jogar ao lado do filho.

Nesta terça-feira, a família James recebeu várias mensagens de apoio nas redes sociais, incluindo a do jogador de futebol americano Damar Hamlin, que sofreu uma parada cardíaca em campo pelo Buffalo Bills em janeiro e gerou comoção no mundo dos esportes nos Estados Unidos

“Orações para Bronny e também para a família James”, publicou Hamlin no Twitter.

“Estou aqui para vocês, assim como estiveram para mim durante todo o meu processo”, acrescentou o jogador de 25 anos, que recebeu autorização para retomar a carreira na NFL.

Estrelas da NBA como Jason Tatum (Boston Celtics) e Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers) também enviaram seus votos de recuperação, além do ídolo dos Lakers Magic Johnson.

“Estamos rezando pelo filho de LeBron e Savannah, Bronny, depois de saber que ele sofreu uma parada cardíaca. Estamos rezando e esperando que ele tenha uma recuperação completa e rápida”, escreveu Johnson no Twitter.

