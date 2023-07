Filho de LeBron James sofre parada cardíaca durante treinamento

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/07/2023 - 13:06 Compartilhe

Bronny James, filho mais velho de LeBron James, sofreu uma parada cardíaca enquanto participava de um treinamento com sua equipe de basquete da Universidade do Sul da Califórnia (USC), na segunda-feira. De acordo com o portal americano de notícias TMZ Sports, o jovem de 18 anos foi levado imediatamente ao hospital e está estável, fora da UTI.

“Ontem, enquanto treinava, Bronny james sofreu uma parada cardíaca. A equipe médica conseguiu socorrer Bronny e levá-lo ao hospital. Ele está em condição estável e já deixou a UTI. Nós pedimos respeito e privacidade para a família James e iremos atualizar a imprensa quando tivermos mais informações”, afirmou um porta-voz da família ao TMZ. “LeBron e Savannah (mulher do jogador) agradecem publicamente à equipe médica do USC por seu incrível trabalho e dedicação em prol da segurança dos atletas”, completou.

Bronny, de 1,91 metros, joga na posição de armador e tem gerado expectativa no mundo do basquete. Ele tinha a opção de jogar a G League, liga de desenvolvimento da NBA, nesta temporada, mas escolheu atuar na liga universitária (NCAA) pela USC, que o anunciou em maio deste ano. Antes, o jovem atuou pela Sierra Canyon High School, também da Califórnia, enquanto cursava o ensino médio.

O armador de 18 anos é cotado para o draft, processo de recrutamento de jovens talentos para a NBA, de 2024. O time que escolher Bronny para seu elenco deve ser também o destino de LeBron, que já falou mais de uma vez sobre o sonho de jogar ao lado do filho. Seria a primeira vez que pai e filho jogam juntos na NBA.

Agora, a realização do objetivo dependerá do que os exames médicos após a parada cardíaca vão revelar sobre a saúde de Bronny, que tem um exemplo próximo de uma situação parecida. Shareef O’Neal, filho de Shaquile O’Neal e amigo de Bronny, também teve um problema cardíaco, em 2018, quando era uma estrela adolescente do basquete, e precisou passar por cirurgia. Ele não foi escolhido no draft de 2022, para o qual era elegível, e hoje joga a G League pelo Ignite.

