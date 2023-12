Filho de LeBron James estreia no basquete universitário

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/12/2023 - 20:42 Para compartilhar:

Bronny James, filho de 19 anos do astro da NBA LeBron James, fez sua estreia no basquete universitário neste domingo (10), menos de cinco meses depois de sofrer uma parada cardíaca durante um treino.

Com o pai famoso sentado na arquibancada e filmando com o celular, Bronny saiu do banco no primeiro tempo do jogo em que a Universidade do Sul da Califórnia (USC) enfrentou o Long Beach State.

Bronny foi clinicamente liberado para retornar ao basquete em novembro e voltou aos treinos com seus companheiros da USC logo depois.

Durante um treinamento em julho, ele passou mal e ficou três dias internado. Sua família revelou em agosto que ele tinha sido diagnosticado e tratado uma condição cardíaca congênita.

O ginásio Galen Center, no centro de Los Angeles, estava lotado e LeBron James compareceu acompanhado de seus outros dois filhos, Zhuri e Bryce, que joga basquete na Sierra Canyon High School.

Bronny foi aplaudido de pé ao entrar faltando 12:58 para o fim do primeiro tempo. Ele errou seu único arremesso antes do intervalo, mas levantou o público com um bloqueio lembrou os movimentos de seu pai.

Ele marcou seus primeiros pontos com uma cesta de 3 pontos no segundo tempo, que mais uma vez colocou a torcida, inclusive seu pai, de pé.

Na quinta-feira, LeBron disse que o retorno de seu filho às quadras significava “tudo e mais”.

“Mal posso esperar para vê-lo correr com seus companheiros de equipe”, disse LeBron. “E então, quando ele entrar no jogo, seja qual for o caso, será um grande momento para a nossa família”.

Dwyane Wade, que ao lado de LeBron James conquistou dois títulos da NBA pelo Miami Heat, destacou o momento na rede social X (antigo Twitter): “Ver Bronny sair daquela quadra me deu arrepios…”.

“Bem-vindo de volta ao jogo que você ama, Bronny”, disse Kevin Durant, do Phoenix Suns.

