Filho de Karina Bachi quase arranca o sutiã da mãe em foto

A apresentadora Karina Bachi está curtindo férias no Ceará ao lado do filho Enrico e do marido Amaury Nunes. Karina tem compartilhado com os fãs diversos momentos da viagem, neste sábado (11/01), porém, um dos registro chamou ainda mais atenção de seus fãs.

Na foto Karina aparece de biquíni vermelho, com o filho no colo, que puxa a parte de cima da peça, quase tirando o biquini da loira na hora do clique.

Em tom de brincadeira Karina escreveu na legenda:

Tem alguém procurando tetê na mamãe ! Hahaha Seu filho as vezes faz isso tb ? Enrico já não mama há mais de 1 ano e meio

Os fãs adoraram o post, que já esta com mais de 250 mil likes e comentários.

Veja abaixo: