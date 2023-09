Filho de Joe Biden vira réu por porte ilegal de arma

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/09/2023 - 19:01 Compartilhe

WASHINGTON, 14 SET (ANSA) – O filho do presidente americano Joe Biden, Hunter Biden, virou réu nesta quinta-feira (14) por irregularidades na compra de uma arma de fogo.

Segundo o processo, ao fazer a aquisição, em 2018, ele mentiu, deixando de informar que fazia uso de drogas, como determina a legislação.

É a primeira vez em que o filho de um presidente americano no cargo é alvo de acusações criminais.

O revólver foi comprado em Delaware e no formulário Hunter Biden preencheu que não era viciado em drogas, apesar de ter um problema notório com crack, descrito por ele mesmo em uma autobiografia.

Com isso, a compra foi enquadrada como crime federal, com pena de até 25 anos e multa de até US$ 750 mil (R$ 3,6 mil).

Outras investigações envolvendo Hunter Biden estão em curso e deram margem a um pedido de abertura de processo de impeachment contra o pai dele, apenas dois dias atrás, no Congresso americano.

A Casa Branca nega o envolvimento de Biden em quaisquer crimes de autoria do filho. (ANSA).

