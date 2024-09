Filho de João Gilberto tem prisão preventiva decretada em meio a disputa judicial com a ex-esposa

Matheus Alves de Almeidai Matheus Alves de Almeida - https://istoe.com.br/author/matheus/ 28/09/2024 - 13:15 Para compartilhar:

Filho do cantor e compositor João Gilberto e da intérprete Astrid Gilberto, João Marcelo Gilberto teve sua prisão preventiva decretada pela Justiça. A alegação é o descumprimento de ordens do tribunal para que fossem apagados posts feitos por Gilberto em seu Facebook com ataques a sua ex-mulher, Adriana Magalhães.

Como João Marcelo Gilberto mora nos Estados Unidos, a Justiça determinou que seja acionada a Interpol para sua prisão. No entanto, segundo a defesa do músico, ele não será preso pois também é cidadão estadunidense.

A defesa afirma ainda que vai recorrer e argumenta que as postagens de Gilberto relatam apenas fatos verídicos. Novos posts inclusive continuam a ser compartilhados após a sentença. Neles, Gilberto alega que sua filha de 8 anos, Sofia Gilberto, é vítima de sequestro internacional por parte da mãe desde 2019.

Já o advogado de Adriana Magalhães, Fernando Augusto Fernandes afirma que a acusação de sequestro é falsa, e que Sofia “sempre morou no Brasil, tem vacinas no país e tem a guarda deferida pela justiça brasileira”. “A insistência em divulgar uma mentira que sabe inverdade contra ordem judicial leva a essa situação.”

A Justiça já havia determinado multa diária de R$ 10 mil para cada dia com as postagens no ar na rede de Gilberto. Como a ordem foi desobedecida, o juiz decidiu pela prisão. No entanto, o réu aumentou a frequência de postagens após a sentença mais recente.

Processos por sequestro

Segundo a advogada de Gilberto, Deborah Sztajnberg, o pedido de prisão preventiva “faz parte de uma vingança da mãe da criança, que é ré em um processo na justiça federal brasileira por sequestro internacional da filha. Também é ré perante a justiça americana acusada pelo mesmo crime e possui já há muito tempo mandado de prisão contra ela.” A advogada enviou ao site IstoÉ uma imagem do que seria o mandato de prisão emitido nos EUA.

Já o advogado de Magalhães afirma a justiça do Brasil, local onde a criança está, já concedeu a guarda exclusiva a mãe. Disse também esperar que Gilberto “antes de ser preso, passe a respeitar a justiça brasileira e as mulheres, para que se torne desnecessário o seu encarceramento”.

Sobre o suposto mandato emitido pela justiça dos Estados Unidos, o advogado nega sua validade. “A polícia lá concluiu inexistir a qualquer crime e o caso está lá no âmbito civil”, disse. “Exatamente a divulgação desse tipo de notícia falsa que está gerando a ordem de prisão dele.”

O site IstoÉ buscou contato com a justiça dos EUA para aferir a veracidade do mandato de prisão, porém não obteve retorno até a conclusão da matéria. O texto poderá ser atualizado para inclusão desta resposta.