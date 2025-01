Filho de Isabel Veloso recebe alta hospitalar quase um mês após nascimento

Isabel Veloso, 18 anos, passou por 27 dias de espera entre dar à luz seu primeiro filho, Arthur, até poder levar o menino para casa. Neste domingo, 26, ela comemorou a alta hospitalar da criança.

A influenciadora precisou fazer parto prematuro devido às suas condições de saúde e o menino nasceu com apenas 32 semanas de gestação. Isabel trata câncer.

“Indo para casa. Obrigada Jesus”, escreveu ela nos Stories do Instagram ao publicar um registro da criança.

+Isabel Veloso diz que câncer se espalhou para o pulmão: ‘Não tem o que fazer’

+Isabel Veloso rebate comentário sobre sua boa aparência em meio ao tratamento de câncer

Em 2021, quando tinha 15 anos, Isabel foi diagnosticada com Linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer do sangue que se origina no sistema linfático e é considerado agressivo. Desde então, ela iniciou tratamento com quimioterapia e se submeteu a transplante de medula óssea, alcançando a cura em novembro de 2023.

Em janeiro de 2024, ela recebeu o diagnóstico de câncer terminal, com expectativa de mais seis meses de vida.

Isabel e Lucas Borbas se casaram em abril do ano passado, pouco antes da jovem completar 18 anos. Na ocasião, ela revelou o desejo de ser mãe e foi alvo de críticas. A gravidez foi anunciada no início de agosto.