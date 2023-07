Filho de Gugu revela vontade de seguir carreira do pai: ‘Gosto muito da televisão’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/07/2023 - 11:23 Compartilhe

João Augusto Liberato, primogênito de Gugu Liberato, revelou que pretende seguir a carreira profissional do pai, que morreu em 2019. Em uma participação no programa ‘Altas Horas’, da TV Globo, na noite de sábado, 29, João disse que pensa em trabalhar na televisão.

Ao ser questionado por Serginho Groisman, ele que tem vontade de trilhar o mesmo caminho de Gugu: “Eu penso, sim em seguir a carreira. Eu gosto muito da televisão, da mídia”, afirmou.

Visita ao SBT

No começo de julho, João Augusto usou as redes sociais para mostrar como foi sua visita ao SBT. O herdeiro de Gugu foi gravar uma participação no ‘Programa Silvio Santos’, que atualmente é comandado por Patricia Abravanel.

“Ontem tive o prazer imenso de visitar a SBT depois de muitos anos! Esse foi o lugar onde meu pai foi recebido e tratado como uma família, e construiu grande parte do seu legado. Adorei conhecer você Patrícia Abravanel! Você é muito grande. Essa visita me fez lembrar de muitos momentos que vivi ao lado do meu pai, e eu só tenho a agradecer”, escreveu João na legenda do post no Instagram.

“Para todos da produção, muito obrigado! Foi muito legal ver que todos se lembravam de mim e que amam muito meu pai.Também quero agradecer à Maisa (assessora de imprensa do SBT) pela recepção incrível!”, completou.

