Filho de Gugu resgata um dos últimos registros ao lado do pai: ‘Faz falta’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/07/2023 - 6:44 Compartilhe

João Augusto Liberato emocionou seguidores nesta quinta-feira, 27, com uma foto ao lado do pai, Gugu. No registro de 2019, ano em que o apresentador morreu, o rapaz — que hoje tem 21 anos — aparece mais novo e abraçando-o.

“Uma das fotos mais recentes que tenho com meu pai. Faz muita falta”, escreveu o estudante, no story publicado em seu Instagram.

O clique foi feito nos bastidores do “Power Couple Brasil”, extinto reality da Record que era comandado por Gugu.

Recentemente, o jovem se emocionou ao visitar o “Programa Silvio Santos”, comandado por Patricia Abravanel. “Essa visita me fez lembrar de muitos momentos que vivi ao lado do meu pai, e eu só tenho a agradecer”, celebrou ele.

Confira:

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias