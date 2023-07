Filho de Gugu Liberato visita estúdio da Globo: ‘Pretendo me envolver mais com tudo isso’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/07/2023 - 16:05 Compartilhe

O primogênito de Gugu Liberato, João Augusto Liberato, de 21 anos, visitou recentemente os estúdios da TV Globo e do SBT e surpreendeu seus seguidores nas redes sociais. A mãe do jovem, Rose Miriam Di Matteo, fez questão de enviar uma mensagem de carinho ao filho, na postagem em que ele aparece na emissora de Silvio Santos, em meio às polêmicas envolvendo a herança bilionária do apresentador.

Nesta segunda-feira, 10, João Augusto, que está de férias no Brasil, publicou fotos no Instagram ao lado de Serginho Groisman, nos bastidores do Altas Horas, em São Paulo, declarando que foi um prazer ter conhecido o apresentador.

“Queria deixar registrado minha visita à Globo. Foi um prazer presenciar os bastidores, assistir o programa Altas Horas na plateia, e acima de tudo, conhecer o @serginhogroisman, que é um comunicador incrível!”, começou ele, na legenda das imagens.

“Eu tenho um grande interesse não apenas na magia da televisão e comunicação, mas também na complexa produção e nos estúdios. Pretendo aos poucos me envolver mais com tudo isso porque é onde me sinto feliz e honrando o legado do meu pai”.

Assim que o primogênito de Gugu fez a publicação, Serginho comentou: “Feliz com tua visita”.

No domingo, 9, o titular do Altas Horas fez questão de publicar na mesma rede social o encontro com João Augusto Liberato, e ainda desejou boa sorte ao jovem após saber que ele deseja seguir os passos do pai.

“Durante essa semana @joaoaugustoliberato quis visitar o estúdio e acompanhar uma gravação do #altashoras. O programa vai ao ar em duas semanas. Disse estar interessado em talvez fazer o que o pai fazia. Boa sorte”, escreveu Serginho.

João Augusto no SBT

Na sexta-feira, 8, o primogênito de Gugu Liberato contou que esteve nos estúdios do SBT, no Complexo de Televisão Anhanguera, em Osasco, na tarde de quinta, 6, revivendo o passado.

Após conversa com Maisa Alves, gerente de Comunicação e assessora pessoal de Silvio Santos, João Augusto manifestou sua vontade de reencontrar pessoas que trabalharam com Gugu e conhecer Patrícia Abravanel, que hoje substitui o pai no programa que leva seu nome.

“Tive o prazer imenso de visitar o SBT depois de muitos anos! Esse foi o lugar onde meu pai foi recebido e tratado como uma família, e construiu grande parte do seu legado. Adorei conhecer você Patrícia Abravanel! Você é muito simpática! Me emocionei muito e me senti em casa. Me fez muito bem estar ali”, começou o jovem.

“Silvio Santos foi uma das pessoas mais importantes para a vida e carreira do meu pai. Sei que os dois compartilhavam um respeito mútuo e muito grande. Essa visita me fez lembrar de muitos momentos que vivi ao lado do meu pai, e eu só tenho a agradecer. Para todos da produção, muito obrigado! Foi muito legal ver que todos se lembravam de mim e que amam muito meu pai. Também quero agradecer à @maisasbt pela recepção incrível!”, finalizou.

Patrícia correspondeu o carinho: “João, foi um prazer receber você aqui! O SBT é essa grande família da qual @guguliberato sempre fará parte!”.

Mensagem de Rose Miriam ao filho

Logo depois de João Augusto contar sobre a visita à emissora, Rose Miriam escreveu para o filho nos comentários da postagem: “Meu filho querido e grande paixão na minha vida, eu desejo imensa e incondicionalmente que você seja uma pessoa muito feliz em todos os aspectos”.

“E mesmo ao passarmos por conflitos na vida, temos um Deus que vai adiante de nós iluminando nossos caminhos, assim como nos dando Paz nos nossos corações! Filho, a mamãe está muito feliz por te ver nessa linda foto ao lado dessa linda e talentosa moça, que é a Patrícia Abravanel. Muito emocionada ao saber que você pisou por caminhos que o papai, o eterno Gugu , caminhou”, continuou a médica.

“Papai nasceu nessa incrível, talentosa e muito respeitada SBT, criação de um homem de Deus que é nada mais e nada menos que Silvio Santos, o qual o papai sempre foi e sempre será um grande e eterno admirador . Agradeço a todos que receberam meu filho com tanto carinho. Com carinho. Rose Miriam”, finalizou.





