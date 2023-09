Filho de Gugu Liberato reata com a família em meio à disputa pela herança do apresentador

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/09/2023 - 14:32 Compartilhe

O primogênito de Gugu Liberato surpreendeu seus seguidores no Instagram, nesta segunda-feira (18), ao compartilhar uma série de registros ao lado da mãe e das irmãs.

João Augusto Liberato, 21 anos, mostrou que deu uma trégua nas desavenças familiares e resolveu se reconciliar com a mãe, Rose Miriam, 60, e as irmãs, as gêmeas Marina e Sofia, 19, em meio à disputa judicial pela herança do apresentador, falecido em novembro de 2019.

Juntos, os quatro curtiram uns dias de férias em um cruzeiro luxuoso pelas Bahamas, no Caribe.

“Viagem em família”, escreveu ele na legenda da publicação com um carrossel de clique e vídeo.

Os fãs celebraram ao ver a família reunida e deixaram seus comentários.

“Família sempre é nossa base”, opinou uma seguidora. “Tá certo. Sua família é essa aí. Valoriza sua mãe”, aconselhou outra.

João Augusto Liberato havia se afastado das irmãs e da mãe em meio à disputa pela herança de Gugu Liberato. Em seu testamento, o apresentador dividiu sua fortuna entre os filhos e sobrinhos, deixando a viúva de fora da partilha.

Rose Miriam entrou na Justiça para ter direito sobre a herança, tendo o apoio das filhas. Ela deveria provar que mantinha uma união estável com o comunicador, o que o filho discorda em defender, pedindo que o desejo do pai seja respeitado.

