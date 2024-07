Filho de Gugu Liberato, João Augusto é batizado em igreja evangélica nos EUA

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/07/2024 - 21:59 Para compartilhar:

João Augusto Liberato, 22 anos, filho mais velho de Gugu Liberato, falecido em 2019, se batizou em uma igreja evangélica, em Orlando, nos Estados Unidos, onde vive. A cerimônia foi registrada e compartilhada nas redes sociais, no último domingo, 28, pelo pastor que realizou o ritual de batismo.

“Muita alegria em batizar o querido João Augusto Liberato. Uma benção ver uma vida dedicando sua juventude ao Senhor. Deus o abençoe, João Augusto”, escreveu o pastor Lécio Dornas, da primeira Igreja Batista Brasileira de Orlando, ao compartilhar vídeo do batizado em seu perfil no Instagram.

Em março, Marina Liberato, 20 anos, irmã de João Augusto e gêmea de Sofia, também se batizou nos Estados Unidos.

No passado, João Augusto viveu momentos conturbados com Rose Miriam viveu momentos conturbados na relação com João Augusto. A médica entrou na Justiça para ter direito à herança deixada por Gugu Liberato e foi apoiada pelas gêmeas, mas João apoiou a família do pai, que defendia que a mãe não deveria ser uma das herdeiras. No final do processo, a Justiça definiu que Rose não tinha uma união estável com o comunicador e, portanto, não deve participar da divisão de bens.

