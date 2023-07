Filho de Gugu faz visita ao SBT: ‘Me fez lembrar momentos que vivi ao lado do meu pai’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/07/2023 - 17:10 Compartilhe

João Augusto Liberato, o primogênito de Gugu Liberato, usou as redes sociais para mostrar como foi sua visita ao SBT nesta semana. O herdeiro do apresentador foi gravar uma participação no ‘Programa Silvio Santos’, que atualmente é comandado por Patricia Abravanel.

“Ontem tive o prazer imenso de visitar a SBT depois de muitos anos! Esse foi o lugar onde meu pai foi recebido e tratado como uma família, e construiu grande parte do seu legado. Adorei conhecer você Patrícia Abravanel! Você é muito grande. Essa visita me fez lembrar de muitos momentos que vivi ao lado do meu pai, e eu só tenho a agradecer”, escreveu João na legenda do post no Instagram.

Para todos da produção, muito obrigado! Foi muito legal ver que todos se lembravam de mim e que amam muito meu pai.Também quero agradecer à Maisa (assessora de imprensa do SBT) pela recepção incrível!”, completou.

