Filho de Gugu faz aniversário e recebe parabéns de perfil do pai no Instagram

João Augusto Liberato, filho mais velho de Gugu, completou 19 anos nesta terça-feira (10). Mesmo sendo o primeiro aniversário sem a presença do pai, que morreu em 22 de novembro de 2019, João não deixou de receber uma homenagem especial de Gugu. O perfil do apresentador ainda está ativo no Instagram, e fez questão de mandar uma mensagem especial para o aniversariante do dia.

“João Augusto 19 Parabéns filho querido! @joaoaugustoliberato”, diz a legenda da foto. Gugu morreu em um acidente doméstico em que ele caiu de uma altura de 5 metros quando consertava o ar condicionado de sua casa, em Orlando, Estados Unidos.

