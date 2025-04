Filho de Gugu fala sobre reconciliação familiar após briga pela herança do pai

João Augusto Liberato, filho de Gugu Liberato (1959 – 2019), fez um desabafo sobre os conflitos familiares após a morte do pai e por conta da disputa pela herança deixada pelo apresentador.

A briga judicial ganhou a mídia e expôs as desavenças enfrentadas por ele, as irmãs, as gêmeas Sofia e Marina, a mãe dos três, Rose Miriam Di Matteo, além de outros parentes.

No último sábado, 5, durante participação no “Altas Horas” (TV Globo), João Augusto revelou que a família está se reconciliando.

“A vida do seu pai sempre foi muito pública. O mais chato é que depois da morte dele continuou pública, e entrando na família. É difícil lidar com isso? Em que pé está, no sentido do coração mesmo, não das resoluções”, questionou o apresentador da atração, Serginho Groisman.

“Foram anos difíceis, mesmo depois da morte do meu pai, a gente teve muitos problemas que aconteceram na família”, respondeu o convidado.

“Tudo isso ficou para trás, todo mundo voltou a se reconectar, a gente olha para trás e vê que essas coisas aconteceram, mas a gente está com o foco no futuro”, completou o herdeiro de Gugu.

Ainda durante a participação do programa, João Augusto confessou intenção de seguir os passos do pai, mas disse estar trilhando devagar para adquirir os conhecimentos necessários.

“A televisão fez parte da minha vida desde que eu era um bebê. As pessoas sempre me perguntam isso, e eu falo que seria gratificante seguir os passos do meu pai, mas é uma coisa difícil, não é fácil”, disse ele.

“Tenho muito a aprender, terminei a faculdade recentemente. Cada dia eu sinto que estou aprendendo um pouquinho mais. Queria pedir o apoio do público, porque perdi meu pai muito cedo, então, infelizmente, sobre isso não consegui aprender essas coisas com ele”, pontuou.

João Augusto se formou em Comunicação nos EUA, onde a família mora há muitos anos.