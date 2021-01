Filho de Genival Lacerda fala sobre saúde do pai: “Angústia constante”

Genival Lacerda está internado desde 29 de novembro do ano passado por causa de complicações da Covid-19. O filho do cantor, João Lacerda, contou à Quem como está lidando com a angústia.

“Não sabemos ao certo como meu pai contraiu a Covid, mesmo com todas as precauções e cuidados. Ele precisava realizar algumas atividades fora de casa, para manutenção de sua saúde, eram atividades essenciais e indispensáveis. Ele está internado desde o dia 29 de novembro 2020, sem poder receber visitas, sendo esta data a última vez que nos vimos”, desabafou.

“Diariamente recebo o boletim médico e semanalmente me reúno com a equipe médica sob a direção do Dr. Bruno Granjeiro. Lidar com essa situação está sendo muito difícil, a preocupação e a angústia são constantes”, contou João.

Antes de ser internado, Genival estava se recuperando de um AVC sofrido em maio. “Ele estava bem de saúde, porém com várias limitações e restrições, em virtude do AVC sofrido, bem como a diabetes, constatada no ano de 2018. E mesmo com as limitações e restrições após a descoberta da diabetes, ele passou a realizar exercícios físicos e dieta menos calórica”, acredita ele, que também testou positivo para a Covid-19.

