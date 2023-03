Filho de Ganso faz estreia no sub-9 do Fluminense e marca dois gols

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/03/2023 - 23:08 Compartilhe

Filho de Ganso, Gansinho é. Neste caso, Gansinho é apelido, Henrico é o nome. No domingo, o filho do meia Paulo Henrique Ganso debutou na categoria sub-9 do Fluminense, mesmo clube em que o pai atua no futebol profissional.







O garoto de oito anos já deixou sua marca com a canhota logo na estreia. No jogo com o Madureira pela Taça Guanabara Sub-9, Henrico marcou dois gols, um deles de falta, deu assistência e ajudou o Fluminense a golear por 9 a 0.

A rotina do filho de Ganso encaminha seu futuro profissional para o futebol. Henrico treina futebol de campo em Xerém e futsal nas Laranjeiras.

O garoto tem sua página nas redes sociais e deixou o recado após a estreia. “Vamos começar mais uma semana de treino e trabalho. Ontem, nossa equipe conseguiu mais três pontos. Seguimos lutando”, publicou seu perfil.

