Filho de Gal Costa pede exumação do corpo da cantora para investigação

Gabriel Costa entrou com um pedido na Justiça nesta quarta-feira, 13, para que o corpo da mãe, Gal Costa, seja exumado. O jovem de 18 anos deseja investigar qual realmente foi a causa da morte da cantora que faleceu em novembro de 2022, aos 77 anos.

Segundo a certidão de óbito, Gal estaria lutando contra um câncer de cabeça e pescoço e teria falecido por conta de um infarto agudo do miocárdio. Apesar disso, Gabriel deseja que seja realizada mais uma necrópsia.

Segundo a “Folha de S.Paulo”, ele também pede que os restos mortais de Gal sejam transferidos de São Paulo para o Rio de Janeiro, onde ela teria adquirido um jazigo para enterrar a própria genitora e gostaria de ser enterrada junto.

A decisão de não enterrar a cantora no jazigo da família teria sido de Wilma Petrillo, ex-esposa de Gal. Segundo Gabriel, que já entrou com ação na Justiça para reivindicar os direitos à herança deixada pela artista, as duas teriam tido um romance há muitos anos, mas, no momento da morte de Gal, Petrillo seria apenas sua empresária e madrinha de seu filho.

A Justiça nomeou Petrillo como inventariante dos bens da estrela da MPB, em setembro de 2023. Já em janeiro, Gabriel acionou seus advogados para confrontar a decisão primária. A informação foi dada em primeira mão à colunista Mônica Bergamo.

Após a morte de Costa, uma reportagem da revista “Piauí” trouxe à tona denúncias de ex-funcionários e amigos da cantora sobre episódios de assédio moral, ameaças e golpes financeiros que a empresária teria praticado.

