Filho de Gabriela Duarte pede R$ 170 para a ‘fada do dente’

O filho de Gabriela Duarte, Frederico, de sete anos, perdeu mais um dente de leite recentemente e o deixou para a “fada do dente”. Conforme conta a história de fantasia, a figura leva o dente em troca de uma moeda. Mas o menino, mais esperto, determinou quanto queria receber. “Oi, fada do dente. Aqui está o meu dente. Por favor, eu quero 170 reais”, escreveu o garoto em um envelope.

A atriz publicou uma foto do recado no Instagram e brincou que o filho estava “inflacionando o mercado”. Em uma publicação de março deste ano, Gabriela mostrou Frederico exibindo, com orgulho, um dente que havia caído. “E hoje tem visita da fada do dente”, disse ela na ocasião.

A atriz, de 45 anos, também é mãe de Manuela, que completou 13 anos em agosto. No dia do aniversário da menina, Gabriela publicou uma sequência de fotos da filha e internautas notaram que as duas são muito parecidas.