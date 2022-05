Filho de Flordelis ganha liberdade condicional e sai da cadeia

Carlos Ubiraci Francisco da Silva, filho afetivo da ex-deputada Flordelis, deixou a cadeia nesta segunda-feira (2). Ele cumprirá liberdade condicional, até a extinção de sua pena, dentro de seis meses.





De acordo com o advogado Luiz Gregório, que o representa, seu cliente não precisará fazer uso de tornozeleira eletrônica, devendo apenas se apresentar, periodicamente, à Justiça. Carlos estava preso desde agosto de 2020.

No julgamento, realizado em 12 de abril, ele foi condenado a dois anos, dois meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, por associação criminosa armada na morte do pastor Anderson do Carmo. Porém, Carlos foi absolvido das acusações de homicídio triplamente qualificado consumado e da tentativa de homicídio duplamente qualificado.

Na hierarquia familiar, depois de Anderson e Flordelis, era o pastor Carlos quem tinha maior influência e poder, conforme depoimentos prestados em juízo. O julgamento de Flordelis, inicialmente marcado para este mês, foi transferido para o dia 6 de junho.