Filho de Fernandinho Beira-Mar é preso no Rio

O filho do traficante Fernandinho Beira-Mar foi preso na terça-feira (1) pela Polícia do Rio de Janeiro. Marcelo de Sá Costa foi detido em uma avenida movimentada em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. As informações são da rádio Jovem Pan.

A Polícia já vinha monitorando Marcelo, que é ligado ao tráfico de drogas. No momento da prisão, ele estava com três carregadores e uma arma de fogo e o veículo em que estava era roubado. Marcelo foi encaminhado à Polícia Civil e posteriormente enviado para o Complexo Penitenciário do Rio de Janeiro.