Filho de Faustão troca beijos com namorada em festa de aniversário

João Guilherme Silva, filho de Fausto Silva, comemorou o seu aniversário de 18 anos em grande estilo. Em uma festa para alguns amigos, o jovem – que atualmente faz aparições no programa do pai, no Faustão na Band – trocou beijos com a nova namorada, a modelo Schynaider Moura, de 33 anos de idade.

As imagens foram registradas pela própria modelo em seu Instagram, que mostrou o momento em que recebeu um “chega mais” do jovem, seguido do beijo romântico.

O jovem assumiu o namoro com Schynaider Moura recentemente, no dia 24 de janeiro, quando postou clique com a amada na região de Angra dos Reis (RJ). Ela deixou um comentário nas fotos com um emoji de coração.

