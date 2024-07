Filho de Faustão, João Silva revela qual maior semelhança com o pai: ‘É o que eu mais tento pegar’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/07/2024 - 21:46 Para compartilhar:

O apresentador João Guilherme Silva, 20 anos, filho de Faustão, 74, abriu o coração e contou que sua inspiração profissional e pessoal vem do pai. Ele revelou qual a maior semelhança tem com o veterano e o que “herdou” do patriarca.

João Silva confessou que não imaginava seguir a carreira do pai e que tudo aconteceu de forma natural e espontânea.

“Em muitas famílias, os filhos seguem a mesma direção dos pais. Estudava no Colégio Objetivo, aqui em São Paulo. Lá eles têm uma rádio chamada Trianon, dentro do grupo da Rádio Mix. Comecei a trabalhar lá, apresentando um festival para até 15 mil alunos. Me deram essa oportunidade, era uma coisa de louco, várias bandas saíram de lá”, disse ele em entrevista que vai ar no “Sabadou com Virginia” (SBT), a partir das 22h15, deste sábado, 13.

“Depois, fui morar fora e voltei. Aí meu pai perguntou se eu não queria trabalhar com ele quando estava saindo da Globo para a Band. Foi muito louco, porque era uma paixão que eu tinha, mas eu não esperava que fosse acontecer”, relembrou ele.

João destacou, ainda, que a influência passada de pai para filho foi além da carreira profissional e revelou um ensinamento importante que aprendeu em casa e que sempre o acompanha.

“Meu pai tem uma frase muito legal que diz que é importante que se faça caridade e ajude as pessoas. Mas antes devemos fazer justiça. Isso é uma coisa que eu levo muito para a minha vida. Esse senso de justiça é o que eu mais tento pegar do meu pai. Na parte profissional, acho que é o fato de ser cúmplice sempre da audiência”, avaliou o comandante do “Programa do João” (Band).

Além de João, Faustão é pai também de Rodrigo, 16 anos, frutos de seu casamento com a modelo Luciana Cardoso, 47, e de Lara Silva, 25, de sua união com Magda Colares.

