Filho de Faustão, João Silva renova com a Band e ganha programa próprio

João Silva, de 19 anos, é oficialmente apresentador de televisão. O filho de Faustão anunciou nesta segunda-feira, 11, o Programa do João, que irá ao ar em outubro.

“Finalmente o Programa do João já é uma realidade. O momento significa o começo de uma nova fase de muito trabalho, muita felicidade, e que eu possa trazer, junto com essa equipe maravilhosa, um pouco de alegria para vocês”, comemorou o jovem de 19 anos, em vídeo publicado no Instagram oficial da atração.

“Sábado, na Band, das 20h30 às 22h00, estamos lá, com muita diversão, muita descontração, daquele jeito que vocês gostam. Vocês vão estar como se fosse no palco comigo. Pode ficar bem à vontade, já sentar com a família, já avisar todo mundo que das oito e meia às dez da noite tem Programa do João na Band.”

De acordo com o “Estadão”, o formato será de “entrevistas em eventos e repercussão dos assuntos do momento”. Apesar de o programa ainda não ter ganhado data oficial de estreia, ele já vem sendo gravado há pelo menos um mês.

