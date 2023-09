Filho de Faustão, João Guilherme busca apoio no Congresso para alterar lei de doações de órgãos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/09/2023 - 19:32 Compartilhe

João Guilherme Silva, 19 anos, filho do apresentador Fausto Silva, 73, foi até Brasília, nesta terça-feira (12), para conversar com congressistas sobre a legislação de doação de órgãos no Brasil.

Após a apreensão diante da situação do apresentador, que foi submetido a um transplante de coração no dia 27 de agosto último, o jovem pretende promover uma discussão sobre a importância da doação e alterar a lei de transplantes no Brasil.

“Acabamos de pousar em Brasília. Viemos por uma causa muito bacana, sobre a doação de órgãos. Viemos aqui tentar mudar essa legislação, falar com os deputados, senadores, para ver se conseguimos mudar a legislação para a doação presumida”, explicou ele através dos Stories de seu Instagram, registrado ainda dentro do avião.

Para João, a lei deve determinar que todos sejam doadores, até que o indivíduo se manifeste contrário.

“Ou seja, todo mundo é doador [no caso de doação presumida], até que a pessoa decida não querer ser mais e se pronunciar. Vamos tentar mudar a história do Brasil e que todas as pessoas que estão na fila hoje consigam um órgão mais rápido”, finalizou ele.

João e sua mãe, a ex-modelo Luciana Cardoso, criaram uma página no Instagram chamada ‘Faustão do meu Coração’ para compartilhar histórias sobre doação de órgãos e, assim, conscientizar as pessoas sobre a importância do gesto.

Porém, mesmo antes de Faustão sofrer um problema cardíaco que o levou à fila do SUS à espera por um novo coração, João já havia acompanhado de perto o drama de quem aguardava por uma nova chance para viver. A sua enteada Anne Marie, filha de sua namorada, a modelo Schynaider Moura, foi submetida a um transplante no ano passado, também de coração, quando tinha 13 anos.

“Hoje, mais de um ano depois da cirurgia, ela vive uma vida melhor”, declarou ele nas redes sociais, na ocasião da cirurgia do apresentador.

A menina passou pelo transplante em outubro de 2022. João e Schynaider Moura assumiram o relacionamento em janeiro daquele ano.

🚨EXCLUSIVO: João Guilherme, filho do Faustão, está em Brasília para conversar com Deputados sobre a legislação de doação de órgãos no Brasil. “Nossa ideia é que todo mundo é doador até que a pessoa decida não querer ser mais e se pronunciar”, disse ele em entrevista. pic.twitter.com/mGvKf5hkap — CHOQUEI (@choquei) September 12, 2023

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Schynaider M. (@schynaider)





