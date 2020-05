Filho de Faustão faz cirurgia bariátrica após indicação médica

O filho do apresentador Fausto Silva, João Guilherme, fez uma cirurgia de redução de estômago e recebeu alta do hospital na quarta-feira, 13. Segundo Luciana Cardoso, mãe de João, o procedimento ocorreu após orientação de médicos, que indicaram que o jovem de 16 anos poderia ter problemas de saúde no futuro.

“Foi uma indicação médica. Ele tinha indicadores de que poderia ter problemas no futuro. Cada caso é um caso, mas a perspectiva é de melhora. Vamos deixar o tempo dizer como vai ser o resultado”, disse Luciana em entrevista para a Revista Quem.

João é o filho do meio de Faustão, e o mais velho de Luciana e do apresentador, casados desde 2002.

Fausto Silva também realizou uma cirurgia bariátrica em 2009, em que chegou a perder cerca de 30 quilos.

Luciana relatou que o filho está bem, e agora está se alimentando com base em uma dieta de alimentos líquidos.

De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, as cirurgias bariátricas tiveram aumento de 84% entre 2011 e 2018, e geralmente são associadas como forma de reverter a obesidade e tratar outros problemas de saúde, como a diabetes tipo 2, hipertensão e doenças cardiovasculares.