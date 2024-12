Filho de Faustão fala sobre saúde do pai: ‘Natal vai ser de bastante comemoração’

João Silva, o filho de Fausto Silva, comentou sobre a saúde do pai durante um evento, em São Paulo. De acordo com ele, Faustão está bem e o Natal da família deve ser de “bastante comemoração”.

“Meu pai está em casa, tem suas limitações ainda, mas vive a vida com a família e com os amigos. Ele faz os jantares, as pizzas, está bem, feliz e confiante no processo”, afirmou João, ao gshow.

“Sempre falamos que o importante é estar melhorando e evoluindo o quadro sempre. Acho que esse Natal vai ser de bastante comemoração, pelo jeito como o ano começou e da forma que está acabando”, destacou o filho de Faustão na entrevista.

Em fevereiro deste ano, Fausto Silva precisou passar por um transplante de rim, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Em agosto de 2023, Faustão passou por um transplante de coração no mesmo hospital devido à insuficiência cardíaca, segundo comunicado emitido na época.