Filho de Faustão conta história de sua enteada adolescente que passou por transplante de coração

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/08/2023 - 8:52 Compartilhe

Na tarde deste domingo, 27, Faustão passou por uma cirurgia para transplante de coração, no Hospital Israelita Albert Einstein. O procedimento delicado, entretanto, não é o primeiro do ciclo familiar. João Guilherme Silva, filho caçula do apresentador, contou no Instagram que sua enteada adolescente também passou pela cirurgia há um ano.

“Anne-Marie, filha da minha namorada Schynaider Moura, tem 14 anos e uma história de vida iluminada, que emociona qualquer um. Como eu disse no vídeo, não acredito em coincidências e sei que nossos caminhos se cruzaram por um motivo”, relatou.

“Neste momento de muita ansiedade, queria dividir com vocês uma história que é coincidência, mas uma história de sucesso em transplante de coração. No ano passado, a filha da minha namorada, Schynaider, a Anne, passou por um transplante de coração. Hoje, mais de um ano depois da cirurgia, ela vive uma vida melhor”, disse no vídeo.

Na legenda, João convidou os seguidores para conhecer mais sobre a história da adolescente e a página sobre o tema criada por ele e sua família. “Vocês podem acompanhar a história dela no Instagram da Schynaider e aproveito para convidar vocês a seguirem a página @faustaodomeucoracao, onde nossa família tem reunido histórias de pessoas que também passaram pelo transplante de órgãos e hoje, graças à doação, têm uma vida plena. Seguimos na luta, galera”, completou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por João Guilherme Silva (@joaosilva)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias