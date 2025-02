Filho de Elis Regina fala sobre ‘ELIS 80’ e motivo de Maria Rita não participar

Os fãs e admiradores de Elis Regina, uma das maiores artistas de todos os tempos da música brasileira, ganharam um presente especial para matar a saudade da cantora. No dia 28 de março, Elis será homenageada no espetáculo ‘ELIS 80’, que acontecerá em apresentação única no Espaço Unimed, em São Paulo. O show, apresentado pelo produtor João Marcello Bôscoli, filho da cantora, oferece uma experiência tecnológica que combina música, memória e a presença especial de parceiros que ajudaram a construir e a imortalizar a carreira de Elis.

O espetáculo ‘ELIS 80’ é um convite para mergulhar na grandeza de Elis Regina. Uma chance de redescobrir, além da artista excepcional, a mulher, a mãe e a força transformadora que moldaram para sempre a música popular brasileira.

No palco, o público será transportado para o universo de Elis por meio de objetos pessoais que recriam a intimidade de sua sala de estar. Imagens inéditas, como fotos, vídeos e trechos de entrevistas específicas exibidos em um telão, darão vida à narrativa. Um dos momentos mais emocionantes será a presença simbólica da cantora, cuja voz, restaurada e remasterizada por meio de recursos avançados de inteligência artificial, se unirá à banda ao vivo e aos artistas convidados em Para Lennon e McCartney, cuja nova versão foi lançada recentemente pela Trama e será apresentada no palco pela primeira vez.

João Bosco, Ivan Lins e Fagner, que tiveram canções consagradas na voz de Elis, interpretarão sucessos como Mucuripe, Madalena e O Bêbado e o Equilibrista, entre vários outros.

Pedro Mariano, filho da cantora, também se juntará ao elenco de convidados para um dos momentos mais marcantes da noite: um dueto entre sua voz e a de Elis Regina em Casa no Campo, recriando no palco a emoção desse clássico.

A banda de acompanhamento, formada por Marcelo Maita (piano e sintetizador), Robinho Tavares (baixo), Conrado Goys (guitarra), Daniel de Paula (bateria) e Márcio Forte (percussão), trará novos elementos aos arranjos clássicos, preservando a essência das interpretações e injetando uma boa dose de energia contemporânea.

‘ELIS 80’ promete proporcionar aos fãs de todas as idades a oportunidade de se conectar com a obra de Elis Regina, revisitando sua trajetória artística e pessoal sob um olhar intimista. Mais do que um show, será uma apresentação única que presta uma bela homenagem à sua influência e ao impacto duradouro de sua contribuição para a cultura do Brasil.

Em um bate-papo com IstoÉ Gente, João Marcello Bôscoli contou como surgiu a ideia de criar um espetáculo para homenagear a mãe e explicou o motivo de sua irmã, a cantora Maria Rita, não estar presente nesse momento especial.

ISTOÉ GENTE: Como surgiu a ideia de criar esse espetáculo?

João Marcello Bôscoli: A ideia surgiu do desejo de celebrar a música de Elis Regina em uma data tão simbólica. Queríamos criar uma grande festa de aniversário, reunindo fãs e amigos que fizeram parte de sua trajetória. É uma homenagem que relembra sua importância na música brasileira, permitindo ao público redescobrir a artista em toda a sua grandeza.

ISTOÉ GENTE: O que o público e os fãs de Elis podem esperar da produção?

João Marcello Bôscoli: ‘ELIS 80’ é uma experiência que combina música, memória e tecnologia. Teremos duetos emocionantes com a voz de Elis, restaurada com tecnologia de ponta e acompanhada pela banda ao vivo. Além disso, compositores de algumas canções que ela eternizou estarão presentes no palco, interpretando essas músicas que marcaram gerações. O espetáculo também traz projeções de fotos, vídeos e entrevistas, criando um cenário íntimo e emocionante. É uma celebração de sua obra, presença e influência na música brasileira.

ISTOÉ GENTE: Por que sua irmã, Maria Rita, ficou de fora da homenagem, sendo que você e seu irmão, Pedro Mariano, irão participar?João Marcello Bôscoli: Isso se deve a uma simples questão de agenda e circunstâncias. Ao longo dos anos, cada um de nós encontrou formas diferentes de homenageá-la, respeitando o tempo e o espaço de cada um. Entre outras coisas, eu fiz o Viva Elis com a Maria Rita; ela fez sozinha o Redescobrir; o Pedro apresentou o Elis e Eles. O importante é que continuamos unidos no propósito de preservar sua memória.

Elis Regina teve três herdeiros: João Marcello Bôscoli (1970), filho do seu primeiro casamento com o músico Ronaldo Bôscoli, e Pedro Camargo Mariano (1975) e Maria Rita (1977), filhos de seu segundo marido, o pianista César Camargo Mariano.

