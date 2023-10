Filho de Elba Ramalho e Mauricio Mattar, Luã Yvys segue os passos dos pais e fala sobre novos projetos na música

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/10/2023 - 19:24 Para compartilhar:

Embalado pelo lançamento do EP ‘Avante’, Luã Yvys promete surpreender os seus fãs, ainda em 2023. Cantor, compositor e produtor musical, ele tem no DNA a música brasileira e vem chamando atenção por lembrar seu pai quando mais novo. O artista é filho de Elba Ramalho e Mauricio Mattar.

Dono de um timbre vocal que combina perfeitamente com a MPB, ritmo ao qual vem se dedicando, Luã agora se prepara para estrear nova turnê com agenda de shows por todo o território nacional.

“Temos muitas novidades chegando para o público. Estou trabalhando na produção de novos shows. Também lancei o EP ‘Avante’, que vem desempenhando muito bem nas plataformas digitais, e estou preparando músicas novas para o meu novo álbum, que está ainda em fase de pré produção e chegará a partir de 2024. Enfim, tem muita coisa acontecendo e estou feliz demais!”, adianta Luã.

Para o lançamento desse novo trabalho, o cantor posou para as lentes do fotógrafo Tiago Prisco em um ensaio inspirado na alta moda, em que surge esbanjando estilo, atitude e charme.

“Foi uma alegria enorme poder contar com o Tiago para esse ensaio que explora minha imagem de uma maneira nova, moderna e atual. Acho importante pra mim enquanto artista ter este trabalho visual de muita qualidade e bom gosto”, declarou o artista.

Luã começou sua relação com a música aos 10 anos, tocando piano. Formado em produção musical na Berklee College of Music, em Boston, nos EUA, já produziu álbuns de alguns artistas independentes e de Elba Ramalho, incluindo o álbum ‘Eu e Vocês’, que chegou a ser indicado ao grammy e traz a canção ‘Ainda Tenho Asas’, primeira parceria autoral entre mãe e filho.

É também Luã quem assina produção, composição e arranjos do seu primeiro álbum, ‘Essenímico’, lançado em 2019, quando estreou oficialmente na cena artística.

Na sequência, surgiram também os EPs autorais ‘De Pai Pra Filha’ (dedicado à sua primeira filha, Esmeralda) e ‘Avante’, lançado em junho deste ano, marcando oficialmente o início de sua trajetória nos palcos.

“Colocar o pé na estrada pela primeira vez com a minha banda para fazer shows foi algo muito importante para a minha carreira musical. E agora que estamos surgindo com essa nova pegada, estou muito animado! A expectativa é a melhor possível e estamos trabalhando numa ideia de apresentação bem dinâmica. Estamos preparando algo para que o público de todas as idades e gostos musicais se envolva e curta bastante”, concluiu ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luã Yvys (@luayvys)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias