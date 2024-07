Filho de deputado federal de SC é preso por estupro de vulnerável

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/07/2024 - 16:03 Para compartilhar:

Eugênio Goetten de Lima Neto, filho do deputado federal Jorge Goetten (Republicanos-SC), se entregou à Justiça de Santa Catarina e foi preso no dia 11 de julho sob suspeita de ter cometido estupro de vulnerável contra uma adolescente, em 2016. Ele ainda pode recorrer do caso.

Segundo o portal “NSC Total”, em 2021 o MPSC (Ministério Público de Santa Catarina) apresentou uma denúncia contra Eugênio Goetten, que foi rejeitada pela Vara Criminal de Itapema.

O órgão recorreu e, em 2022, o TJSC (Tribunal de Justiça de Santa Catarina) revisou o caso. A desembargadora Ana Lia Lisboa Carneiro alterou a classificação de crime de estupro de vulnerável para importunação sexual e condenou Eugênio a um ano e nove meses de prisão em regime aberto, convertido em pagamento de cestas básicas.

O MPSC recorreu novamente, mas dessa vez ao STJ (Superior Tribunal de Justiça), que entendeu que houve crime de estupro de vulnerário e decretou a pena de 14 anos de prisão em regime fechado.

O site IstoÉ entrou em contato com o STJ e com o deputado federal Jorge Goetten para comentarem o caso, mas não obteve resposta até o momento. O espaço permanece aberto.