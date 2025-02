Filho de Deolane Bezerra é autuado e tem carro apreendido em São Paulo

Kayky Bezerra, de 18 anos, filho do meio da advogada Deolane Bezerra, 37, foi autuado em flagrante e teve o carro apreendido após ser abordado em uma ação policial em São Paulo, na madrugada deste domingo, 23. Segundo os agentes, ele dirigia em alta velocidade por uma avenida, sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH). As informações foram divulgadas pelo SBT.

A polícia informou que agentes do 30º Distrito Policial, no Tatuapé, zona leste da capital paulista, se depararam com o carro de luxo quando faziam blitz para coibir crimes de trânsito, como os chamados rachas e direção perigosa. A ação visava reprimir, também, perturbação de sossego por motoristas de veículos com escapamentos barulhentos.

+‘O Diário de Pilar na Amazônia’: saiba tudo sobre a adaptação do best-seller

+Saiba o que esperar da 2ª temporada da série ‘The Last of Us’

Kayky, de acordo com os policiais, teria realizado uma conversão brusca em alta velocidade. Os agentes informaram que o rapaz não apresentava sinais de embriaguez e nem portava substâncias ilícitas.

Após ser levado à delegacia, ele assinou um termo circunstanciado e foi liberado em seguida.

Agora, o herdeiro da influenciadora vai responder por condução de veículo automotor sem possuir CNH.

O automóvel dirigido por Kayky era uma Ferrari SF90 Stradale, avaliada em cerca de R$ 4,8 milhões, de propriedade da advogada.

Além de Kayky, Deolane também é mãe de Giliard Santos, de 21 anos, e de Valentina, de 8.