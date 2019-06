Filho de Datena supera vício em drogas e terá programa na Band

Vicente Datena, filho do apresentador José Luiz Datena, será o responsável pelo programa Na Tela, na afiliada da Band em Goiânia. O filho do apresentador ganha a chance na TV após uma luta de anos contra o vício em crack. As informações são do site Notícias da TV.

Nas redes sociais, Datena também compartilhou um vídeo, ao lado do filho, anunciando a novidade para seus seguidores. “Oi, esse aqui você já sabe, é o Datena”, diz o filho, apontando para o pai.

“Bom, esse é o Vicente, meu filho. Em breve, ele vai ser a sua voz aí na TV Band”, anunciou o veterano. “Jornalismo de verdade, segurança pública, saúde e educação. Em Goiás eu já estou chegando. Jornalismo com responsabilidade”, acrescentou Vicente, recebendo um beijo do pai. “Esse é o cara”, finaliza Datena, orgulhoso.

A luta de Vicente contra as drogas já foi retratada por Datena algumas vezes, em diversas entrevistas. “Eu vivi isso dentro da minha casa durante um bom tempo. Eu tinha certeza absoluta que meu filho, que é uma pessoa maravilhosa e largou há muito tempo essa droga maldita, sempre foi e sempre será um cara magnífico. E um pai de família exemplar, uma pessoa exemplar, e que a droga tinha tomado da gente”, disse, às lágrimas, em uma delas.

O programa, que ainda não tem data de estreia definida, é parecido com o Brasil Urgente, que é apresentado por José Luiz Datena. No entanto, o ‘Na Tela’ cobrirá os crimes de Goiânia e cidades próximas. Segundo o perfil da emissora nas redes sociais, o programa será exibido de segunda a sexta, a partir das 13h30.

Confira o vídeo publicado por Datena abaixo: