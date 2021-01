Filho de Danni Suzuki come larva na Amazônia: “Tem gosto de coco”

Durante uma viagem à Amazônia, Danni Suzuki e seu filho Kauai, de 9 anos, tiveram experiências inusitadas: eles comeram larvas. Kauai não pretendia comer tudo, mas a mãe o convenceu. “Mastiga… engole que isso é proteína pura. Você vai ver como vai pular mais alto”, disse ela em um vídeo em postagem no Instagram.

O pequeno ainda disse que a larva tinha gosto de coco. Danni passou a virada de ano com a família na floresta, que tem um significado muito especial para ela. “A saudade era grande mesmo, e estar no coração da Amazônia é como estar isolado do mundo agitado e estar conectado diretamente com a natureza. Um momento de paz com meu gigante, com pouco celular e muito ar puro. Não temos internet facil aqui, apenas uma hora do dia consigo vir na casinha do Wi-Fi… Feliz demais de estar aqui outra vez.”

