Filho de Cléber Santana faz tatuagem do pai, vítima da tragédia da Chapecoense

Aroldo Neto, de 16 anos, filho de Cléber Santana, uma das vítimas fatais do acidente de avião da Chapecoense, que vitimou 71 pessoas entre jogadores, diretoria, membros da comissão técnica, jornalistas, convidados e tripulação, prestou uma homenagem ao pai ao fazer uma tatuagem do ídolo de muitas torcidas. As informações são do GE.

Há dois meses, Aroldo começou a pedir a tatuagem de presente de aniversário. Contudo, Rosângela Loureiro, mãe do jovem, não sabia qual seria o desenho e não queria que ele fizesse a arte, até que descobriu qual imagem estaria marcada na pele do filho.

“Ele me pediu uma tatuagem como presente de aniversário. Aí eu sempre disse que quando ele fizesse 18 anos ele poderia fazer. Mas ele nunca me disse qual desenho queria fazer. Quando mostrou a foto do pai dele, aí ele me rendeu, me deu uma pena e eu deixei ele fazer”, contou Rosângela.

Cléber jogou em times como Mallorca e Atlético de Madrid, além de diversos times brasileiros, como Sport, Santos, Athletico Paranaense, Flamengo, São Paulo, Avaí, Criciúma e Chapecoense. Questionado sobre o motivo de escolher a foto do pai com a camisa do Leão da Ilha, Aroldo explicou que queria uma foto em que o pai estivesse feliz.

No Avaí, Cléber Santana teve duas passagens. Em 2012, por empréstimo do São Paulo, e entre 2013 e 2014.

