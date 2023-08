Filho de Chico Anysio revela que o pai não deixou herança: ‘Foi muito roubado’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/08/2023 - 11:25 Compartilhe

Ao participar do ‘Plugado Podcast’, Nizo Neto, um dos filhos de Chico Anysio, falou sobre a suposta herança deixada pelo pai, que morreu em 2012. Na sabatina, ele surpreendeu ao revelar que o saudoso humorista não deixou bens.

“Tenho um livro que meu pai me deixou como herança. Aliás, foi a única coisa decente que ele me deixou como herança. Meu pai não deixou bens. Nada. Têm atores que fizeram muito menos sucesso que ele e deixaram R$ 30 milhões”, disse Nizo.

“O cara não deixar nada de material, é muito estranho. Incompetência de administração. Foi muito roubado, com toda certeza. Não conferia nada, não vi nada, confiava em todo mundo. Era é um péssimo homem de negócio”.

Nizo Neto ainda contou que pretende lançar um livro com textos herdados por Chico Anysio. “A herança que ele me deixou, fora o legado, foram pastas e pastas de textos na época do rádio, no período entre 50 e 60 anos, com esquetes com piadas de referências da época, que ele escreveu com 16,17 anos.”

