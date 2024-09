Filho de Cássia Eller posa ao lado da mãe em clique raro

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/09/2024 - 21:57 Para compartilhar:

O cantor Francisco Eller, conhecido como Chico Chico, filho de Cássia Eller, compartilhou um registro familiar raro no sábado, 31. Completando 31 anos, o artista estreou um novo visual, sem os longos cabelos cacheados, e mostrou a mudança com fotos ao lado da mãe, Maria Eugênia.

“As verdadeiras inspirações de Estopim. Qualquer outra história é mentira”, escreveu o jovem, no post. Além do clique com a mãe, ele também posou ao lado de Ana Márcia Gambôa, amiga da família. Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Chico Chico (@duasvezeschico)

Chico é filho biológico da cantora Cássia Eller com o baixista Tavinho Fialho, que morreu antes de seu nascimento. Ele foi criado por Maria Eugênia, viúva da cantora, após sua morte, em 2001.