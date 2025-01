Filho de brasileiros é um dos primeiros bebês nascidos na Itália

TURIM, 1 JAN (ANSA) – O filho de um casal de brasileiros foi um dos primeiros bebês nascidos na Itália em 2025, informaram as autoridades sanitárias do país europeu nesta quarta-feira (1º) Trata-se de Benicio, cujo nascimento foi registrado às 4h02 (horário local), no hospital Maria Vittoria, em Turim. O recém-nascido veio ao mundo com 2,6 kg, e a identidade do casal não foi revelada.

Além do filho dos brasileiros, outros dois bebês nasceram no mesmo centro médico nas primeiras horas do novo ano. São eles: Noah (1h50), filho de uma mãe colombiana e um pai italiano; e Aiyan (3h55), de pais de Bangladesh.

Já no hospital Martini, da Agência Sanitária Local da cidade de Turim, Nicolò Filippo foi o primeiro bebê a nascer em 1º de janeiro de 2025. Com 3,2 kg, o pequeno é filho de pais romenos.

Em 2024, o hospital Maria Vittoria registrou o nascimento de 1.231 crianças, enquanto que o Martini teve 995. Em comparação com o ano anterior, o número aumentou, tendo em vista que em 2023 foram registrados 1.067 e 928, respectivamente. (ANSA).