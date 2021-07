Filho de Bolsonaro fez permuta para se hospedar em ‘Casa dos Sonhos’

Jair Renan, também conhecido como filho 04 do presidente Bolsonaro, ficou hospedado em um casarão de veraneio, conhecido como ‘Casa dos Sonhos’, em Porto de Galinhas (PE), no início deste mês, quando ficou cerca de seis dias passeando pelo Nordeste. De acordo com informações da coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo, Renan não pagou nada pela hospedagem, onde a diária custa R$ 2,5 mil.

O motivo de Renan não ter pago nada foi uma permuta fechada com a administração do local. Os responsáveis dizem que cederam uma noite para a estadia dele em troca de um ‘publipost’ no Instagram, onde ele conta com pouco mais de 500 mil seguidores.

Nesta mesma viagem, Renan também esteve em Recife e Maragogi (AL), onde fez propaganda do Hotel Areias Belas. No entanto, ainda segundo o colunista, este hotel não informou se fechou a mesma parceria com o 04.

Jair Renan é investigado desde março para Polícia Federal por tráfico de influência, sob suspeita de ter utilizado a proximidade com o governo do pai para beneficiar a si mesmo através da própria empresa de eventos.

