Filho de Bolsonaro é alvo de operação policial

(ANSA) – BRASÍLIA, 24 AGO – A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou nesta quinta-feira (24) uma operação contra Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), no âmbito de uma investigação contra estelionato, falsificação de documentos, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.

Segundo a emissora GloboNews, foram realizadas buscas em dois apartamentos de Jair Renan, sendo um em Brasília e outro em Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

Além disso, a polícia também cumpre dois mandados de prisão na operação, batizada como “Nexum”, um deles contra Maciel Carvalho, suposto mentor do esquema e instrutor de tiro de Jair Renan.

No entanto, ainda de acordo com a GloboNews, não há ordem de prisão contra o filho de Bolsonaro. (ANSA).

