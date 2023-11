Filho de Biden quer que Trump seja intimado por caso de armas contra ele

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/11/2023 - 17:30 Para compartilhar:

O filho do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, Hunter, pediu nesta quarta-feira (15) a um juiz que emitisse uma intimação ao ex-presidente republicano Donald Trump, alegando que uma investigação que resultou em acusações contra ele por posse de armas tinha motivações políticas.

Hunter Biden, de 53 anos, apresentou um pedido ao Tribunal de Distrito Federal em Delaware em busca de documentos e registros de Trump, seu ex-procurador-geral Bill Barr, o ex-procurador-geral interino Jeffrey Rosen e o ex-procurador-geral adjunto interino Richard Donoghue.

No mês passado, ele se declarou inocente de três acusações de crimes graves relacionadas à compra de um revólver Colt Cobra calibre .38 em 2018, quando, segundo sua própria admissão, era viciado em drogas.

Hunter Biden é acusado de posse ilegal da arma e de fazer declarações falsas por afirmar nos formulários necessários para a compra da arma que não estava consumindo drogas na época.

No processo judicial que pedia intimações, seu advogado, Abbe Lowell, afirmou que havia evidências de que Trump havia exercido “pressão incessante, inadequada e partidária” sobre Barr – em seu cargo até dezembro de 2020 – e outros altos funcionários do Departamento de Justiça para investigar Hunter, citando, entre outras coisas, diversas mensagens do magnata republicano na rede social X, antigo Twitter.

Os problemas e controvérsias legais de Hunter, que incluem acusações de políticos republicanos sobre supostas práticas comerciais corruptas na China e na Ucrânia, são um fardo para a situação política de seu pai, que busca fortalecer sua campanha para um segundo mandato nas eleições de 2024. Essa corrida pela Casa Branca está se encaminhando para um possível confronto com Trump, o favorito para a indicação presidencial republicana.

Hunter é um advogado formado em Yale e ex-lobista que se tornou artista, mas sua vida tem sido manchada pelo alcoolismo e dependência de crack.

