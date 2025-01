Filho de Beckham relembra experiência gastronômica mais ‘estranha’ que vivenciou

Brooklyn Beckham, 25, filho do ex-jogador de futebol David Beckham e da estilista Victoria Beckham, chamou a atenção por sua experiência gastronômica “mais estranha”. O jovem falou sobre o tema em episódio do podcast ‘Family Trips’, dos irmãos Seth e Josh Meyers, desta terça-feira, 21.

Enquanto os três conversavam, o host do programa acabou perguntando a Brooklyn sobre qual foi a refeição que ele se arrependeu de ter comido. “O que você comeu e logo depois de acabar pensou, tipo, ‘eu poderia não ter me aventurado com isso no meu estômago’?”.

Por mais que não tenha conseguido pensar em algo, o jovem revelou: “Esperma de bacalhau foi a coisa mais estranha que já comi”. O comentário rendeu risadas dos irmãos, que concordaram. “Ah sim. Com certeza, com certeza”, apontou Seth.

Curioso, ele voltou a perguntar: “Eles chamam assim ou têm um nome diferente?”. Rindo, Beckham respondeu: “Eles devem ter um nome diferente. Para ser honesto, é o que eu acho”.

Curiosamente, seu pai, David, também já experimentou a iguaria. Em 2015, o ex-jogador publicou a foto da refeição em seu Instagram e a chamou de “um prato interessante”.

