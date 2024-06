Filho de Bárbara Evans tem melhora após 7 dias na UTI: ‘Voltando ao normal’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/06/2024 - 8:15 Para compartilhar:

Bárbara Evans atualizou os seguidores sobre o estado de saúde de um dos seus filhos gêmeos, Antônio, de 8 meses, que está internado na UTI pediátrica há uma semana, em tratamento contra bronquiolite. Segundo a modelo, o bebê está evoluindo e deve deixar a respiração mecânica ainda nesta terça-feira, 11.

“Boas notícias por aqui. No começo do dia, já tiraram o pouco de sedativo que ele estava, porque ele precisava voltar a mamar e com sedativo não dá para mamar. No começo foi bem difícil, porque ele ficou bem agitado, mas ele mamou e deu tudo certo. A gente conseguiu tirar a sonda. Ele está sem sonda, mamando normal, e sem nenhum tipo de sedação”, informou Bárbara na noite de segunda-feira, 10.

Segundo ela, o filho “está bem mais ativo, está uma criança coradinha, está brincando, não quer mais ficar deitado, só quer saber de colo”. “Hoje, ele deu um show na gente, pedi até para colocar roupinha na UTI porque lá é muito frio, e ele não ficar coberto de jeito nenhum, ele grita. Assim é que bom, está mostrando que ele está voltando ao normal dele”, contou.

“Hoje foi um dia maravilhoso, voltei a ver vida no meu filho. Foi um dia muito bom para o meu coração, estou muito feliz”, comemorou a modelo.